بالصور.. 3 وفيات بينهم قائد مدرسة وابنته انقلبت شاحنة على مركبته في الموسم

المواطن – عمر عريبي – جازان

لقي قائد مدرسة متوسطة وثانوية الموسم وطفلته مصرعهما بالإضافة إلى شاب وإصابة أخرى جراء حادث مروري بطريق “الموسم – إسكان السهي” أثناء ذهابهم ظهر اليوم إلى مدارسهم.

وفِي التفاصيل أن مدير المدرسة برفقته طفلته وزميلاتها متوجهين إلى المدرسة في مركز السهي بعد نقل مدارس الموسم إلى هناك بسبب الوضع الأمني، وعند مرورهم من إحدى الدورانات للخلف الرسمية فاجأتهم سيارة مسرعة، حيث لم يستطع قائدها التحكم بها؛ مما أدى لانقلابها على مركبة المدير.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي أنه ورد بلاغ للهلال الأحمر عن حادث بطريق الموسم – السهي، وبها أربع إصابات، وتم توجيه أربع فرق ووصلت إلى الموقع ووجدت حالة واحدة متوقفة القلب، وتم عمل إنعاش قلب لها ونُقلت لمستشفى الموسم العام.

من جهته طالب أولياء أمور طلاب مركز الموسم إدارة تعليم جازان بالنظر في وضع أطفالهم وأبنائهم بعد كثرة الحوادث بطريق الموسم السهي والتوجيه بإعادة مدارس المركز.

من جهته نعى أهالي ومشايخ الموسم وفاة ابنهم قائد متوسطة وثانوية الموسم خالد علي عريبي ووفاة طفلته “حلاء”، وأكدوا أنه مثال القائد والتربوي المحنك، داعين الله أن يسكنه فسيح الجنان.