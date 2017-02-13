بالصور.. 300 طالب وطالبة ومعلمة في دورةٍ توعوية من الهلال الأحمر بأحد رفيدة

المواطن - عسير

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير -ممثّلة في قسمها النسائي- دورةً توعوية في الإسعافات الأولية بمدرسة انبثاق العلم، بأحد رفيدة (روضة – حضانة – ابتدائي)، بمنطقة عسير.

وتضمّنت الدورة عدة مواضيع عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية، وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة، وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور.

والجدير بالذكر أن عدد المستفيدين بلغ ما يقارب ٣٠٠ طالب، وطالبة، ومعلمة.

وفي الختام، أعرب منسوبات المدرسة عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي من عملٍ إنساني لخدمة المواطنين والمقيمين.