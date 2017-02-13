بالصور.. 300 طالب وطالبة ومعلمة في دورةٍ توعوية من الهلال الأحمر بأحد رفيدة

بالصور.. 300 طالب وطالبة ومعلمة في دورةٍ توعوية من الهلال الأحمر بأحد رفيدة

2017/02/13
الساعة 8:39 مساءً
- ‎فيالمجتمع, حصاد اليوم
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300 طالب وطالبة ومعلمة في دورة توعوية من الهلال الأحمر بأحد رفيده 1
المواطن - عسير

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير -ممثّلة في قسمها النسائي- دورةً توعوية في الإسعافات الأولية بمدرسة انبثاق العلم، بأحد رفيدة (روضة – حضانة – ابتدائي)، بمنطقة عسير.
وتضمّنت الدورة عدة مواضيع عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية، وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة، وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور.

300 طالب وطالبة ومعلمة في دورة توعوية من الهلال الأحمر بأحد رفيده 2

والجدير بالذكر أن عدد المستفيدين بلغ ما يقارب ٣٠٠ طالب، وطالبة، ومعلمة.

300 طالب وطالبة ومعلمة في دورة توعوية من الهلال الأحمر بأحد رفيده

وفي الختام، أعرب منسوبات المدرسة عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي من عملٍ إنساني لخدمة المواطنين والمقيمين.

300 طالب وطالبة ومعلمة في دورة توعوية من الهلال الأحمر بأحد رفيده4

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