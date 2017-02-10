بالصور.. 31 زفة للعروس الجيزانية والفرسانية في #الجنادرية 31

المواطن – عمر عريبي – جازان

شهد جناح جازان بالجنادرية 31 زفة العروس الجيزانية والفرسانية قديمًا الذي حظي بإقبالٍ كبير من النساء تجاوز عددهن أكثر من 10 آلاف امرأة.



وأوضحت رئيسة الوفد النسائي لمنطقة جازان، فاطمة عطيف، أن الركن الجازاني يستقبل زواره من العوائل بالفل البلدي، والبعيثران، وكلمات الترحيب الساحلي والجبلي التي يرددها سكان المنطقة في أثناء استقبالهم للضيوف، حيث جذبت النساء الزهور العطرية، وزهور النرجس، والشمطري.



وبيّنت أن المنطقة تتمتّع بموروثٍ أصيل من أزياء للمرأة كانت ترتديها في الماضي في مناسباتها الاجتماعية حسب كل مناسبة، فالثوب الميل الذي ترتديه العروس ليلة الحناء ويخص المرأة الساحلية، بينما ترتدي المرأة الجبلية في فيفاء وبني مالك ما يتناسب مع الطبيعة الجبلية الباردة

ويصور الركن الفرساني العرس، حيث ترتدي العروس الثوب الخاص بليلة الزفاف وتتزين بالحلي وعقود الفل البلدي والكاذي الذي يعتبر من الأساسيات الجمالية للعروس الجازانية، بالإضافة إلى الأواني المنزلية المصنوعة من الخشب التي كانت تستخدم في أثناء طهي الطعام للزوار، وكذلك مخض اللبن وأقداح الشرب، وما صنع من السعف كالمهجن والجونة.



وذكرت عطيف أن الركن لهذا العام يحتوي على قطعٍ فضية نادرة تستخدمها المرأة قديمًا في الزينة، ووجود عدد من الحرفيات اللواتي يقدمن أعمالهن للزوار في قرية جازان.



ومن جهته، بين عثمان حمق، المشرف العام على الجناح الفرساني، أن العروس في البيت الفرساني تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار، حيث توضع في مكانٍ يسمى الحجية، وهي مزينة بأفخر الملابس، وتوضع على أحد القعايد المصنعة من الحبال والطفي والخشب بشكلٍ مربع، ولها فتحة في الوسط تدخل منها العروسة وتتربع بداخلها بكامل زينتها التقليدية من العضية المزينة بالنباتات العطرية والطيب، وتلبس أفخر الملابس المصنعة من الهند التي تسمى الميل، وتقلد بأغلى أنواع الذهب والحلي، وبجوار حجية العروس ما يسمى الحمل جهاز العروس من الأطايب والملابس التي تنتشر في اليوم الثاني للعرس، فيما يسمى يوم التنشير، وتستمر فعاليات العرس الفرساني لمدة أسبوع كامل.