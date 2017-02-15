بالصور.. 45 دارساً و12 قائداً في افتتاح الدراسة الأولية للشارة الخشبية بمعهد العاصمة

المواطن – الرياض

افتتح مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم، الدراسة الأولية للشارة الخشبية لعشائر الجوالة وقادة الوحدات الكشفية المقامة بمركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي، بحضور تركي الجميعة مساعد المدير العام للشؤون المدرسية وعدد من منسوبي المعهد وبمشاركة أكثر من عشر جهات حكومية وأهلية بعدد 45 دارساً و12 قائداً للجان والجلسات التدريبية والتي تستمر لمدة أربعة أيام.

وأكد الطخيم الاستمرار في دعم وتفعيل وإكمال خطة التأهيل القيادي للمركز وإقامة البرامج الإثرائية للجوالة كالمخيم الخلوي ودورة الفنون الكشفية التي تبرز الجانب التطبيقي العملي للحركة وفق الطريقة الكشفية متمنياً للجميع التوفيق في خدمة الوطن.

من جانبه أكد قائد الدراسة المفوض الكشفي فهد بن ناصر النهيو، أهمية التأهيل القيادي في تكوين الموارد القيادية المتميزة وفق سياسة تنمية القيادات العالمية حتى تفي الحركة الكشفية برسالتها التربوية.

عقب ذلك بدأت الدراسة بأولى جلساتها التدريبية عن الحركة الكشفية من حيث التعريف والأهداف والمبادئ والوسائل.