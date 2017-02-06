بالصور.. 8162 مراجعًا لركن الصحة بمهرجان الربيع في حفر الباطن

المواطن – أحمد الحميداني- حفر الباطن

تمثّل الخدمات الصحية إحدى ركائز اهتمام المملكة بالمواطنين، وذلك من خلال توفير الكوادر المؤهلة والتقنية الحديثة في التشخيص والعلاج، وإقامة المستشفيات والمرافق الصحية المتنوعة والمتعددة، وتوفير الدواء.

وبالرغم من اتّساع رقعتها، وامتداد حدودها، وانتشار المواطنين في المدن والقرى والهجر، فقد استطاعت المملكة إيصال الخدمات إلى أوسع نطاق، حيث سمح ذلك للمواطنين -أينما كانوا- بأن يتمتّعوا بخدمات صحية جيدة، هذا فضلًا عمّا تقوم به الدولة والقطاع الخاص من توفير وسائل العلاج والرعاية الصحية للمقيمين وعائلاتهم بصورةٍ حضارية، بالرغم من أن أعدادهم تتزايد في كل عام.

وتحرص وزارة الصحة على المشاركة في جميع البرامج والمهرجانات التي تقام في جميع أنحاء المملكة بهدف تقديم الخدمات الصحية والاستشارية الطبية، ومن ضمن هذه المهرجانات: مهرجان الجنادرية، ومهرجانات الربيع والتراث.

وفي محافظة حفر الباطن، حرصت مديرية الشؤون الصحية بالمشاركة الفعالة في مهرجان الربيع والتراث بالمحافظة، حيث تم تخصيص ركن خاص بالصحة يشمل على العديد من العيادات والتخصصات، ويأتي من ضمنها: بنك الدم، وعيادة الأطفال، وعيادة الأسنان، وعيادة الجلدية، وعيادة مكافحة التدخين، وكذلك عيادة العيون، والعيادات العامة التي تشمل قياس العلامات الحيوية، وكتلة الجسم، وفحص ضغط الدم والسكر، وكذلك الطول، والوزن، ويشمل الركن وحدة التثقيف الصحي.

وتم استقبال أكثر من 8000 مراجع لركن الصحة بمهرجان حفر الباطن منذ اليوم الأول من افتتاحه.

وتوزّع المراجعون على العيادات، حيث استقبلت عيادة الأطفال 631 مراجعًا، فيما استقبلت عيادة النساء 1120 مراجعة، كما استقبلت عيادة الأسنان 470 مراجعًا، واستقبلت عيادة الجلدية 124، فيما كان أكثر المراجعين توزّعوا على العيادات العامة بواقع 3758 مراجعًا، وعيادة مكافحة التدخين التي استقبلت 2059 مراجعًا، كما اتّضح دور الوعي لدى شباب المحافظة بأضرار التدخين، وما يسبّبه من أمراض.

وتم توزيع 2377 حقيبة توعوية للمراجعين في الركن الصحي خلال الأسبوع الأول من افتتاح المهرجان.

ووفّرت الصحة بحفر الباطن عيادة متنقّلة مخصصة للطوارئ والأزمات لتقديم العلاج، ومجهزة طبيًا بالكوادر، والأجهزة، وسيارات نقل مرضى من أحدث الطرازات في سبيل تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية لرواد المهرجان.