بالفيديو.. آرسنال يتخطى هال سيتي في الدوري الإنجليزي بثنائية سانشيز

المواطن ـ وكالات

بهدفٍ مارادوني وضربة جزاء في الوقت القاتل، قاد المهاجم التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز فريقه آرسنال إلى فوزٍ ثمين، 2-0، على هال سيتي اليوم، السبت، في افتتاح مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع آرسنال رصيده إلى 50 نقطة ليزاحم توتنهام في المركز الثاني بجدول المسابقة، وتجمّد رصيد هال سيتي عند 20 نقطة في المركز الـ 18.

وأنهى آرسنال الشوط الأول لصالحه بهدفٍ سجّله أليكسيس بيده في الدقيقة 34، ليعيد إلى الأذهان ذكريات الهدف الذي سجّله الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا بيده في شباك المنتخب الإنجليزي، وفي الشوط الثاني، سجّل أليكسيس الهدف الثاني له وللفريق من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة.