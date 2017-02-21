بالفيديو.. أكثر من 10 آلاف طائر زرزور تملأ السماء

بالفيديو.. أكثر من 10 آلاف طائر زرزور تملأ السماء

2017/02/21
الساعة 2:31 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
135
0
طباعة
سرب زرزور

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بالفيديو.. مياه الفيضانات تجتاح شوارع كاليفورنيا