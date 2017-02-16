بالفيديو.. أمير الرياض يحتد على أصحاب الكسارات: عملكم غير منظم وأساء للجميع

المواطن ـ الرياض

انتقد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الآثار السلبية التي ترتّبت على عمل الكسارات، والتجاوزات التي يرتكبونها بما ترك بصمة على العباد والبلاد.

ووثق مقطع فيديو مصوّر، شكوى صاحب أحد الكسارات في مجلس سموّه، من أنّهم مطرودون من كلِّ مكان يحلّون فيه، ليأتي رد الأمير فيصل بن بندر حادًا منتقدًا كل السلبيات التي يشهدها القطاع، مبيّنًا أنَّ “عمل الكسارات ترتب عليه تلوّث بيئي شديد الخطورة، فضلاً عن النفايات التي يخلّفها”.

وأبرز الأمير فيصل أنَّ “الشركات أعدمت الشجر، والحجر، وحتى الإنسان نفسه تأذى، جسديًا ونفسيًا، فضلاً عن تشويه المنظر العام”، مشيرًا إلى أنَّ “وزارة الطاقة تخصص المواقع الأنسب لعمل الكسارات، بعيدًا عن المناطق الحضرية”.

وأوضح أنَّه “تمّت مخاطبة الوزارة بغية الترخيص للكسارات للعمل في مناطق محدّدة دون ترك الأمور مستباحة كما هو الحال في المرحلة الراهنة”، لافتًا إلى أنَّ “العملية أساءت للبلاد والعباد، فأدخنة الكسارات على طريق الخرج، أساءت للبيئة”.

وعندما زعم المواطن، أنَّ “أمير منطقة الرياض وقراره فوق قرارات الوزارات، لكونه من آل سعود (الأسرة الحاكمة)”، رفض الأمير فيصل بن بندر هذا الكلام، مشدّدًا على أنَّ “هناك قانون ونظام، يسري على الجميع، ونحن لا نتخطى النظام على حساب راحة المواطن والحفاظ على صحّته”.

