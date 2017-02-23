بالفيديو.. احذر من تنصّت الشاحن المتنقل على هاتفك المحمول!

المواطن - الرياض

لم تعد الهواتف اليوم مجرد هواتف نقالة لإرسال واستقبال المكالمات، بل أصبحت عبارة عن حاسبٍ صغير يحتوي على كل معلوماتك، ورسائلك، وعلاقاتك، وحياتك الرقمية.

وأصبحت هذه المعلومات الهائلة مغرية جدًا للتطبيقات التي تملأ جهازك، فيجب علينا الاهتمام بهذه البرامج، واختيارها بعناية، والتأكد من سلامتها وأمنها، خاصة التطبيقات التي تشاركها مع أصدقائك وتطبيقات التواصل الاجتماعي، فإن عدم أمان هذه التطبيقات سيعرّضك لمخاطر التجسس.

وليس بعيدًا عن التقنية، حيث أطلقت شركة “فيس بوك” -المالكة لتطبيق واتساب للمراسلة- ميزة جديدة بالتطبيق تسمح للمستخدمين نشر الصور والفيديوهات المختلفة وتبادلها مع الأصدقاء، وذلك بإضافة التعبيرات التي تستمر لمدة 24 ساعة في الفيديو والقصص المصورة.

ويختبر واتساب هذه الميزة الجديدة وتبادل “القصص المصورة”، وهي ميزة أطلقها موقع “سناب شات” أولًا، وبدأ موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في نشر الصور “إنستجرام” في تطبيقها منذ أشهر قليلة.

وحذّر كثير من المستخدمين لواتس أب أيضًا من هذا التطبيق الجديد الذي قد يكون به الكثير من الثغرات التي تسمح للهاكر من اختراق الواتس.

ومن جهته، علّق خبير أمن المعلومات والتقنية الدكتور، ياسر العصيفير، في اتصالٍ هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة (المجد): “يجب أن نفهم أمرًا بسيطًا، فإذا فهمناه ستحل مشاكل كثيرة، وهو أن الهاتف المحمول -سواء الآيفون والأندرويد- هو جهاز حاسب آلي متكامل، لكن بحجمٍ صغير يوجد به آلة تصوير، وتسجيل صوتي، وذاكرة”.

وأضاف: “الهاتف المحمول أكثر خطورة من الحاسب الآلي المحمول أو المكتبي، لأن الهاتف المحمول معك في كل مكان، فبمجرد اختراق الهاتف المحمول عن طريق أي تطبيق أو أي طريقة أخرى، فهو يأخذ حياتك كلها”.

وأشار: “الشاحن المتنقل يستطيع التنصّت على الهاتف المحمول، وهذا أمر غير جديد، والموضوع تم التحذير منه منذ 3 أو 4 سنوات”.

وأوضح العصيفير أن: “التنصّت يتم عن طريق أنظمة كثيرة، وقد تستخدمها بعض سيارات الأجرة أو المطارات، ويتمكن من تحميل جميع الملفات الموجودة على هاتفك المحمول، ويتابعك، ويراقبك”.

وعن الواتساب، أكد العصيفير أن: “البرنامج آمن من حيث أنه لا يمكن اختراقه، لكن الخصوصية شبه معدومة في الواتساب، فكل ما تكتبه، والصور، والفيديوهات تستطيع شركة واتساب أن تراقبها، وجميع البيانات متاحة للدولة التي تملكها واتساب”.