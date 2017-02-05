بالفيديو.. استيقاف مفحط ثلاثيني بطلقات نارية

المواطن – نوف العايد – حفر الباطن

تمكنت الدوريات الأمنية في منطقة الذيبية بمحافظة حفر الباطن من القبض على مفحط ثلاثيني رفض الانصياع لنداءات الشرطة بالتوقف، مما اضطر أحد رجال الشرطة لإطلاق النار لاستيقافه.

وأوضح الناطق الإعلامي للشرطة بالمنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي لـ”المواطن” أنه بالإشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الجمعة، من مقطع فيديو تظهر به إحدى المركبات يقوم قائدها بممارسة التفحيط بأحد المواقع بمحافظة حفر الباطن دون استجابة لنداء دوريات الأمن، فتم التعامل معه وفق ما يقتضيه النظام وإيقاف المركبة والقبض على قائدها الذي تبين أنه مواطن ثلاثيني كما لوحظ أنه بحالة غير طبيعية.

وأضاف الرقيطي أنه تم إيقافه تمهيداً لإحالته للجهة المختصة لتطبيق النظام بحقه.

