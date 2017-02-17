بالفيديو.. الأحمدي: مباراة الأهلي والنصر تكسير عظام.. ولا أتمنى وجود هذا اللاعب!

المواطن ـ محمد سلام



اعترف مدير المركز الإعلامي السابق في النادي الأهلي، سالم الأحمدي، بأن الراقي تعرّض لهزةٍ قوية بعد خسارته في الدوري أمام القادسية بنتيجة 4 ـ 1، موضحًا أنه استطاع تدارك الأمر في بطولة كأس الملك والانتصار على القادسية 3 ـ 1، وأن مباراته اليوم أمام نادي النصر ستكون تكسير عظام بين الفريقين.

ويلعب الأهلي مع النصر مساء اليوم، في جدة، ضمن الجولة الـ 19 من دوري جميل، وقال الأحمدي عن اللقاء في تصريحات فضائية عبر قناة (24 الرياضية): “المباراة كسر عظم، ولا تقبل أنصاف الحلول بين الفريقين.. النصر صورته ضبابية حتى الآن، ووجود الحارس وليد عبد الله سيكون أثره إيجابيًا، وما أتوقع أنه سيكون ضيفًا سهلًا”، وتابع: “خسارة النصر للمباراة ستبعده كثيرًا عن المنافسة، وأتمنى مباراة كبيرة بين الفريقين”.

وأعرب الأحمدي عن أمله في عدم إشراك المدافع الأهلاوي معتز هوساوي العائد من الإصابة، وأوضح: “أتمنى عدم الزجّ بمعتز هوساوي بعد غيابه الطويل، وشيفو أفضل من الحربي في الجبهة اليسرى.. الأهلي يبدو مكتملًا من جميع العناصر، ولكن التهيئة النفسية مهمة قبل اللقاء”.