بالفيديو.. الأمواج تلقي بعشرات الجثث لمهاجرين غير شرعيين بسواحل ليبيا

بالفيديو.. الأمواج تلقي بعشرات الجثث لمهاجرين غير شرعيين بسواحل ليبيا

2017/02/23
الساعة 5:17 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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جثث المهاجرين

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