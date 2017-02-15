بالفيديو.. الأمير عبدالعزيز بن فهد يترجل من سيارته لهذا السبب

المواطن – الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد وهو يترجل من سيارته وذلك أثناء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة الرياض بالأمس.

وتداول نشطاء مواقع التواصل المقطع على نطاق واسع، حيث ظهر الأمير عبد العزيز بن فهد في الفيديو يترجل من السيارة ليدعو الله اثناء هطول الأمطار التي شهدتها الرياض خلال الساعات الماضية.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن فهد يديه إلى السماء داعياً الله عز وجل، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الغيث.

وشهدت الرياض خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة على بعض الأحياء والمدن، جعلها الله سقيا خير وبركة.