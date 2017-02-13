بالفيديو.. الأهلي يثأر من القادسية في كأس الملك

المواطن ـ محمد سلام



حقّق الأهلي فوزًا مهمًا على مضيفه القادسية، بـ 3 أهداف مقابل هدف وحيد، في دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليثأر الفريق من هزيمته الأخيرة بالدوري أمام القادسية، ويتأهل لدور الثمانية من المسابقة في انتظار الفائز من مواجهة وج أمام هجر.

وافتتح الأهلي باب التسجيل عن طريق حسين المقهوي في الدقيقة 19، ثم تعادل سريعًا بيسمارك للقادسية في الدقيقة 22، وعاد الأهلي للتقدم في الدقيقة 36 عن طريق هدافه عمر السومة، وعزّز الفريق من تقدمه في الدقيقة 42 من ركلة جزاء نفّذها بنجاح العراقي سعد الأمير، لتنتهي مجريات الشوط 3 ـ 1 للأهلي.

وفي الشوط الثاني، حاول القادسية تقليص النتيجة، وجاءت له الفرصة من ركلة جزاء احتسبها الحكم خالد الطريس، لكن اللاعب البرازيلي إلتون أضاعها، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 3 ـ 1.