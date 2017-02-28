بالفيديو.. الأهلي يحقق انتصارًا ثمينًا ويتخطى ذوب آهن بـ 10 لاعبين

المواطن ـ محمد سلام

حقق النادي الأهلي انتصارًا رائعًا على مضيفه فريق ذوب آهن الإيراني، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمّد رصيد ذوب آهن عند نقطة واحدة.

وأحرز الأهلي هدف الافتتاح عن طريق عبد الفتاح عسيري، فيما تعادل للإيرانيين مهدي رجب -قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ- من ركلة جزاء، وتم طرد مدافع الأهلي معتز هوساوي، وفي الشوط الثاني، صمد الأهلي أمام النقص العددي، واستطاع إحراز هدف الفوز في الوقت القاتل عند الدقيقة 87 عن طريق النجم السوري عمر السومة.

وبهذه النتيجة، يصبح ترتيب المجموعة C: “الأهلي السعودي (6 نقاط)، والعين الإماراتي (4 نقاط)، وذوب آهن الإيراني (نقطة)، وبونيودكور الأوزبكي (0)”.

وكان لاعب فريق ذوب آهن الإيراني، مهدي رجب زاده، قد تسبب في إثارة حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طريقة احتفاله عقب الهدف الذي أحرزه في شباك الأهلي، حيث قام بإظهار قميص مكتوب عليه عبارة “فاطمة الزهراء كرامة الكون” بالفارسية، وهو ما يعرّضه للعقوبة من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي يمنع إظهار الشعارات السياسية أو الدينية في مباريات كرة القدم.