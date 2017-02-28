بالفيديو.. الأهلي يُحرز الهدف الأول في شباك ذوب آهن الإيراني

بالفيديو.. الأهلي يُحرز الهدف الأول في شباك ذوب آهن الإيراني

2017/02/28
الساعة 7:21 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن ـ محمد سلام

سجّل الأهلي الهدف الأول في شباك فريق ذوب آهن الإيراني عند الدقيقة 29 عن طريق عبدالفتاح عسيري، لتصبح النتيجة 1 ـ 0 لصالح الفريق الأهلاوي، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

 

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