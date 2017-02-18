بالفيديو.. الاتحاد يهزم الشباب بثنائية في دوري جميل

المواطن ـ محمد سلام

حقق الاتحاد انتصارًا ثمينًا على مستضيفه الشباب بثنائيةٍ نظيفة رفعت رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث من دوري جميل السعودي بجولته الـ 19.

وسيطر الاتحاد على معظم دقائق الشوط الأول، ونجح في تهديد مرمى حارس الشباب جوهر واختراق دفاعه، إلّا أنه عجز عن تسجيل هدف، لينتهي الشوط الأول سلبيًا من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، أكمل الاتحاد رغبته بالفوز، وكان له مبتغاه عن طريق مدافعه والقائد عدنان فلاتة الذي أحرز هدف الاتحاد الأول عند الدقيقة 61 بعد عرضية من المهاجم أحمد العكايشي، حيث أخطأ حارس الشباب في إخراجها ليعود الاتحاد ويبحث عن هدفٍ ثانٍ، وينجح الدولي المصري محمود “كهربا” في ذلك بإحرازه الهدف الثاني عند الدقيقة 73، وتمكّن الشباب من إعادة أوراقه، وحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 73، ولكن حارس الاتحاد فواز القرني كان له رآي آخر، ووقف كسدٍ منيع لتصويبة بن يطو لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد الاتحاد 41 نقطة في المركز الثالث، وبالعدد النقطي نفسه مع النصر، مزيحًا الأهلي من المركز، فيما توقّف رصيد الشباب عند النقطة 26 في المركز الخامس.