بالفيديو.. الاتفاق يتخطى الفتح في كأس الملك

المواطن ـ محمد سلام

استطاع فريق الاتفاق التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد انتصاره على الفتح بهدف دون رد على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام ضمن دور الـ16 للمسابقة.وأحرز فارس الدهناء هدفه الوحيد عن طريق صالح العمري عند الدقيقة 42 من الشوط الاول لينتهي الشوط بتقدم مستحق للنواخذة.

وفي الشوط الثاني ظلت المباراة كما هي في ظل هجمات من الفريقين إلا انها لم تغير اي من مجريات المباراة ليتأهل الاتفاق إلى دور الثمانية ليضرب موعد لمواجهة التعاون الذي كسب الرائد في دور الـ16 بنتيجة 1-0.