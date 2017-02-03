بالفيديو.. البرد يغطي أعلى جبل في الإمارات

بالفيديو.. البرد يغطي أعلى جبل في الإمارات

2017/02/03
الساعة 6:50 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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جبل جيس

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