بالفيديو.. التعاون يحقق فوزاً مثيراً على الفتح في دوري جميل

المواطن ـ محمد سلام

تخطى فريق التعاون بصعوبة كبيرة عقبة مضيفه فريق الفتح بهدفين نظيفين في افتتاح الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين، في اللقاء الذي أقيم في مدينة الاحساء.

وانتظر التعاون حتى الدقيقة 84 من أجل فتح باب التسجيل عن طريق الحسن ندياي بطريقة جميلة، وعزز جهاد الحسين من تقدم التعاون بالهدف الثاني عند الدقيقة الأخيرة من المباراة من علامة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز السكري بهدفين مقابل لا شيء.

وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس مؤقتاً، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 15 في المركز الثاني عشر مؤقتاً.