بالفيديو.. التعاون يسقط بثلاثية أمام الاستقلال الإيراني

المواطن ـ محمد سلام

تلقى فريق التعاون خسارة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام فريق استقلال طهران الإيراني، في لقاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2017.

الهدف الأول لفريق الاستقلال جاء في الدقيقة الأولى عن طريق كافح رضاني، ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 70 عن طريق محسن كريمي، وأحرز الإيرانيون الهدف الثالث في الدقيقة 88 عن طريق لياندرو بادوفاني.

بهذه النتيجة يرفع الاستقلال رصيده إلى 3 نقاط، ويتصدر المجموعة الأولى، التي تتساوى فيها فرق لوكوموتيف الأوزبكي والأهلي الإماراتي والتعاون عند رصيد 3 نقاط.