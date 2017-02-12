بالفيديو.. الدريس: النفرة إلى #الجنادرية سببها شُحّ الترفيه البريء

المواطن ـ الرياض

في لفتة نقديّة، وجّه الإعلامي الشهير إدريس الدريس، عبر برنامجه “الأسبوع في ساعة”، رسالة غير مباشرة إلى هيئة الترفيه في المملكة، مطالباً إياها بالسعي نحو “الترفيه البريء” باعتباره مطلباً شعبياً حان وقته.

الترفيه المطلوب

وعرض الدريس، صورة للزحام المهول للمركبات المتّجهة إلى مهرجان “الجنادرية 31″، تحت عنوان “النفر”، معتبراً أنها دلالة شديدة الوضوح على شحِّ وسائل الترفيه في المملكة.

ورأى الدريس، أنَّ هناك جوعاً بين المواطنين للترفيه البريء، الذي لا يتعارض مع القيم والمبادئ التي جُبل عليها المجتمع.

تراثنا بعيداً عن التكلّف

وفي السياق ذاته، تداول المواطنون، هذه الجزئية في مقطع مصوّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متّفقين على أنَّ مهرجان “الجنادرية”، نجح في استقطاب أهالي الرياض، والزوّار من خارجها، لما له من نكهة تراثية عميقة الأثر في الوجدان السعودي.

وطالب المواطنون بأن يمتد المهرجان لفترة أطول من الفترة المعتادة، لكثرة قاصدي “الجنادرية”، والراغبين في حضور فعالياته، مؤكدين أنَّ هناك ضرورة لإقامته في أكثر من مدينة.

واتّفق المواطنون، على أنَّ مهرجان الجنادرية، من أكثر وسائل الترفيه في المملكة احتراماً وجذباً، مشيرين إلى أنَّ “المواطن السعودي يعشق كل مفيد وجميل، وضيق وقت الجنادرية، خلق الزحام”، متطلعين إلى أن يكون مشروع قطار الرياض أحد الحلول التي تنهي المسيرات المتّجهة إلى موقع المهرجان”.