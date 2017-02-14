بالفيديو.. السيول تجرف مركبة في أبها والإنقاذ يتدخل

المواطن – أبها

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة جرف السيول لإحدى المركبات وسط شوارع أبها؛ جراء الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها اليوم.

ويوضح الفيديو لحظة انجراف المركبة ووصول الماء إلى مستوى مرتفع، فيما هرعت فرق الدفاع المدني إلى إنقاذ الأشخاص الموجودين بداخلها.

وأهاب الدفاع المدني في أبها بالمواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية وعدم النزول من البيوت إلا في الحالات الضرورية مع توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وتسببت الأمطار التي تعرضت لها عسير إلى تعليق الدراسة غداً بجميع المدارس بعد بلاغات عن احتجاز عدة مركبات، بينها حافلتان للطلاب والطالبات في أبها وأحد رفيدة.