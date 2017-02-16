بالفيديو.. السيول منعت الطلاب من الذهاب للمدارس و #تعليم_الشرقية_يلتزم_الصمت

المواطن – الدمام

كشفت أمطار المنطقة الشرقية التي هطلت اليوم وأمس عن سوء ملحوظ في مشاريع تصريف مياه الأمطار ، حيث غرق بالكامل كوبري الدوحة وعلقت العشرات من السيارات هناك الأمر الذي أدى إلى حالات احتجاز قائدي المركبات لحين إنقاذهم سواء من المتطوعين أو الدفاع المدني ، والحال كذلك للعديد من الشوارع الفرعية والطرق الرئيسية بما فيها طريق الدمام الخبر السريع.

وعبّر عدد من أهالي المنطقة الشرقية عن استيائهم الشديد من فشل مشاريع تصريف مياه الأمطار ( حسب وصفهم ) مطالبين بمحاسبة القائمين على هذه المشاريع ، والتي كلفت الدولة عشرات الملايين !!

من جانب آخر ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمقاطع والرسائل التي توضح حجم المعاناة جراء عدم تصريف مياه الأمطار بطريقة حضارية.

كما طال الاستياء إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية لعدم تعليقها الدراسة في ظل ما تشهده المنطقة من أمطار شديدة ، أدت إلى العديد من الحوادث المرورية وإصابة طالبات ومعلمات ، وأطلق مغردون وسم #تعليم_الشرقية_يلتزم_الصمت ، في الوقت الذي بادر بعض مديري ومديرات المدارس بإصدار قرار يقضي بانصراف الطلبة والطالبات من المدارس لتجنب ما لا تحمد عقباه خاصة في ظل تزايد موجة الأمطار وضعف وسائل السلامة وعدم وجود خطة إخلاء نموذجية لدى تلك المدارس ، في حين لم ينتظر بعض أولياء الأمور قراراً رسمياً بتعليق الدراسة بعد أن غيبوا أبناءهم عن الدراسة ولسان حالهم يقول ” بيدي لا بيد المديرس ” !! .



