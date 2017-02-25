بالفيديو.. العدالة يتخطى الطائي والمباراة تشهد مهرجان أهداف

المواطن ـ محمد سلام



استطاع فريق العدالة تجاوز عقبة الطائي والتأهل إلى دور الـ8 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد فوزه بنتيجة 4-3 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وافتتح العدالة باب التسجيل في الشوط الأول إلا أن الطائي حقق التعادل قبل نهاية الشوط، وفي الشوط الثاني اشتدت المباراة وتقدم العدالة بهدف ثاني في الدقيقة 51، ليأتي التعادل في الدقيقة 64 عنو طريق سلطان الشمري، واستطاع المحترف البرازيلي بصفوف الطائي منح فريقه التقدم في الدقيقة 66، وعادل العدالة النتيجة في الدقيقة 75 ونجحوا في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 79.