بالفيديو.. “العنكبوت الخارق” طفل من غزة يدخل موسوعة غينيس
لف جسمه حول نفسه 38 مرة في الدقيقة

بالفيديو.. “العنكبوت الخارق” طفل من غزة يدخل موسوعة غينيس

2017/02/10
الساعة 8:42 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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الطفل العنكبوت

المواطن – وكالات

دخل “العنكبوت الخارق”، الطفل الفلسطيني محمد الشيخ، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بلف جسمه حول نفسه 38 مرة في الدقيقة الواحدة، مع إبقاء صدره ثابتًا على الأرض.

ويعتبر الرقم الذي حققه العنكبوت الخارق إنجازًا كبيرًا، حيث أن الفارق بينه وبين الرقم السابق لم يكن بسيطًا.

وبهذا الرقم، تغلّب محمد الشيخ (13 عامًا) على الرقم الذي حققته منذ أسبوع بريطانية -في الـ 27 من عمرها- بقيامها بـ 29 لفة فقط، بحسب تصريحات صحفية لمدرّبه محمد لبد.

وفي العام 2015، شارك العنكبوت الخارق في برنامج المواهب «آرابز غوت تالنت»، وحصل على 14 مليون صوت، لكن أسرته رفضت إبرام عقد حصري مع شركة مختصة يلزمه أن يقيم 10 سنوات في الخارج ليحظى بمدربين محترفين، ونادٍ يؤهله تقديم عروض في مهرجانات ومنافسات عربية وعالمية.

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