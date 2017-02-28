بالفيديو.. العين يحقق انتصاراً مثيراً على بونيودكور في دوري أبطال آسيا

المواطن ـ محمد سلام

حقق العين الإماراتي انتصاراً ثميناً على مستضيفه بونيودكور الأوزبكي بنتيجة 3-2 وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2017.

أحرز العين الهدف الأول في الدقيقة 8 عن طريق عمر عبدالرحمن، ثم تعادل سيميرتان لبونيودكور في الدقيقة 10، وعاد كايو لتسجيل هدف التقدم للعين في الدقيقة 15، ثم تعادل خامداموف للفريق الأوزبكي في الدقيقة 43، وفي الدقيقة 88 سجل عموري هدف الفوز لفريقه من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد العين إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، ويتجمد رصيد بونيودكور بدون نقاط، ويأتي في المركز الثاني النادي الأهلي برصيد 3 نقاط والذي يلعب اليوم مع ذوب آهن الإيراني الذي يمتلك نقطة واحدة.