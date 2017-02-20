بالفيديو.. الفتح يتعثر أمام استقلال إيران في دوري أبطال آسيا

المواطن ـ وكالات



سقط فريق الفتح في أولى مبارياته خلال بطولة دوري أبطال آسيا أمام استقلال خوزستان الإيراني بنتيجة 0-1 على ملعب مجمع السلطان قابوس في مسقط، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وسجّل أبو الفضل هدف الفوز الثمين لصالح استقلال خوزستان في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وكان الفتح الأكثر استحواذاً على الكرة في معظم مراحل المباراة، ولكن الخطورة على المرمى كانت أكثر لصالح استقلال خوزستان الذي سنحت له أكثر من فرصة دون أن ينجح مهاجموه في الاستفادة منها.

وستقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين 27 فبراير، حيث يلتقي الفتح مع لخويا على استاد الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، والجزيرة مع استقلال خوزستان على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.