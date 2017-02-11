بالفيديو.. الفتح يرفض الخسارة أمام الاتفاق في دوري جميل

المواطن ـ محمد سلام

رفض فريق الفتح الخسارة أمام مستضيفه الاتفاق بالتعادل 2-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وافتتح النموذجي أهداف المباراة عن طريق رأسية أوكرا عند الدقيقة 39، وعادل الكوماندوز النتيجة عن طريق يوسف السالم عند الدقيقة 48، وتقدم كالخيون بالاتفاق عند الدقيقة 52، ليعادل عبد الله البلادي النتيجة للفتح عند الدقيقة 91، وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبهذا التعادل، رفع الفتح رصيده إلى النقطة 15 في المركز الـ 12، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 22 في المركز الخامس.