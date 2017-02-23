بالفيديو .. الفراج لمنتقدي الرياضة: ما لكم قيمة.. نفسوا عن الناس كفانا كآبة

المواطن – الرياض

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي وليد الفراج، انتقد من خلاله الحملة التي نظمها البعض لمنع حضور مباراة التعاون وأكوموتيف الأوزبكي.

ووصف الفراج من قاموا بهذه الحملة بالمتطرفين، وذلك خلال برنامجه أكشن يا دوري على قناة إم بي سي.

وقال الفراج خلال الحلقة: “خلوا الناس يتنفسون، الكآبة اللي انتو عايشين فيها، الناس تعبوا منها، خلوا الناس تتنفس طالما أن الأمر ليس به مخالفة”.

وأضاف: “هؤلاء ينظرون إلى كرة القدم والرياضة على أنها مؤامرة ماسونية بيدنجانية مخللة، وهؤلاء صعب تقنعهم بالرياضة”، حسب تعبيره.

وصعّد الفراج من هجومه على منظمي الحملة قائلا: “إن الحضور الجماهري للمباراة استفز المتطرفين، وشنوا حملة عبر واتس آب والمواقع الاجتماعية، وقالوا إن الكرة لا تمثل منطقتنا، هذا جلد منفوخ قضايانا قضايا الأمة”، حسب قوله.

وأضاف: “مالكم قيمة في هذا المجتمع، الناس تبغي تعيش، وتريد أن تنبسط، وما في شيء محرم، لحظة الموت فكونا منها، فيه فرق انك تجيب طفل، وتوديه معهد تكنولوجيا وتجعله ينظر إلى عظمة الخالق في أن يصعد الإنسان إلى القمر، وفيه فرق انك تودي الطفل إلى القبر وتقوله له هذا ما ستنتهي إليه”.

وختم تعليقه على هذا الحضور الجماهيري للمباراة بقوله للمنتقدين: “أنتم فقط إشاعة، ما لكم قيمة، فقط أنتم على تويتر”.