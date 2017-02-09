بالفيديو.. القادسية يسجل الهدف الرابع في شباك الأهلي

المواطن ـ محمد سلام

أحرز القادسية رابع أهدافه في شباك الأهلي، عند الدقيقة 75، عن طريق اللاعب نايف هزازي، لتصبح النتيجة 4 ـ 0 للقادسية، ضمن الجولة الـ 18 من دوري جميل.