بالفيديو.. القادسية يكتسح الأهلي برباعية قاسية

المواطن ـ محمد سلام

سجّل فريق القادسية مفاجأة مدوية في دوري جميل للمحترفين بفوزه على حامل اللقب الأهلي، بـ 4 أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ 18 من المسابقة.

وأنهى القادسية الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين سجّلهما اللاعب عبد المحسن فلاتة، وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب بيسمارك الهدف الثالث لفريق، وذلك قبل أن يختتم نايف هزازي أهداف فريقه، فيما جاء هدف الأهلي عن طريق هدافه عمر السومة.

وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.