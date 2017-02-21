بالفيديو.. القبض على سائقٍ متهور سار عكس الطريق في #جازان

المواطن- جازان

وثّق مواطن بكاميرا جوّاله صباح اليوم، الثلاثاء، سائقًا متهورًا يسير عكس السير في خطٍ رئيسي، جنوب مدينة جازان، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

ويظهر السائق -في مقطع الفيديو المتداول- وهو يقود سيارة من نوع ثلاجة مواد مجمدة عاكسًا السير وبسرعةٍ جنونية على خطٍ رئيسي، جنوب مدينة جازان، في مخالفةٍ صريحة للأنظمة، مُشكلًا خطرًا بالغًا على قائدي المركبات الأخرى.

وتمكّنت دوريات المرور والدوريات السرية بجازان من تحديد موقع السيارة بالرغم من قلّة المعلومات عنها، والقبض على السائق بطريق الأمير سلطان.

وثمّن مدير مرور جازان، العقيد راشد الغامدي، هذا الإنجاز الذي أدى إلى القبض على السائق المتهور في وقتٍ وجيز، بالرغم من قلّة المعلومات.

وشكر الغامدي المواطن الذي قام بتصوير السائق المتهور، وحثّ كل مواطن على التعاون مع رجال الأمن، وقال إن المواطن هو رجل الأمن الأول.