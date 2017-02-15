بالفيديو.. المريسل: الاتحاد هزم الهلال بطلاب ثانوية.. وهو الأقرب للدوري بشرط!

المواطن ـ محمد سلام



أكد الإعلامي الرياضي، عبد العزيز المريسل، أن فريق الاتحاد هو الأقرب للحصول على بطولة دوري جميل للمحترفين خلال الموسم الحالي، وذلك في حالة استعاد النقاط الـ 3 التي تم خصمها من رصيده، على خلفية قضية مستحقات محترف الفريق السابق مانسو.

وأوضح المريسل، في تصريحات فضائية عبر قناة “24 الرياضية”، أن نادي الهلال يظهر دائمًا كالحمل الوديع أمام الاتحاد، وأن الأخير هزمه من قبل بلاعبين صغار في العمر كانوا في المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أن الأزمات المالية التي عانى منها العميد لو وُجدت في فريقٍ آخر لكان ينافس على الهبوط.

وجدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الأول في جدول الترتيب بطولة دوري جميل برصيد 44 نقطة بعد مرور 18 جولة من المسابقة، ويأتي الأهلي ثانيًا برصيد 40 نقطة، ثم النصر والاتحاد برصيد 38 نقطة.