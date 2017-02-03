بالفيديو.. #المغامسي: ذكاء عبد الملك بن مروان خانه في هذا الموقف

المواطن – الرياض

أكد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أن المسلم يجب ألّا يسأل سوى الله، ولا يطلب إلّا من الله، فالله يسعد حين يسأله العبد، في حين أن الإنسان يغضب من سؤال الإنسان له.

واستشهد الشيخ المغامسي بقصةٍ من الأثر وقعت بين عبد الملك بن مروان والحارث بن خالد المخزومي الذي كان من قوم لا يوالون عبد الملك بن مروان، إلّا أنه صحبه من مكة إلى دمشق ومكث معه بعض الوقت، إلّا أن عبد الملك بن مروان تغيّر عليه، وأقصاه من مجلسه، وأغلق في وجهه بابه، ما جعل المخزومي يشعر بالندم لهذا الأمر.

وقال المغامسي إن ذكاء عبد الملك بن مروان قد خانه في هذا الموقف، مؤكدًا على أن الملوك والرؤساء يجب عليهم عدم إقصاء أهل العلم والحكمة والرأي السديد.

