بالفيديو.. #المغامسي : من العقل ألا تصادم من يفوقك قوة

المواطن – الرياض

أكد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، أن العاقل هو من لا يصادم من يعلم أنه ليس كفئاً له.

واستدل المغامسي في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب على هذا القول بالعلاقة بين الشاعر النابغة الذبياني والنعمان بن المنذر.

وأكد المغامسي أن النابغة كان من الذكاء لدرجة أنه لم يهاجم النعمان في أي من قصائده بل اعتذر له في عدة قصائد، الأمر الذي أدّى إلى أن يعفو النعمان عنه.

واستند المغامسي إلى المقولة التي تقول إن من نازع الملوك أفسد دنياه، ومن سخر من العلماء أفسد دينه، ومن سخر من أصدقائه أفسد مروءته.

وأشار المغامسي إلى أن اللين من غير ضعف هو من شيم أهل العقل الذين لا يعادون البشر أو يؤذونهم.