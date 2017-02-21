بالفيديو.. المغامسي: هذا حال المؤمن إذا قُبر.. والعزاء والبلاء لهؤلاء

المواطن – الرياض

تناول فضيلة الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة فضل وأثر العمل الصالح على المؤمن في الدنيا وحال دخوله القبر.

وقال المغامسي ضمن حلقات برنامج الراسخون في العلم “أن الله عز وجل عندما أمرنا بالاقتداء بالأنبباء إنما أمرنا أن نقتدي بهم بما تركوه من علم وعمل”.

وأضاف أن المؤمن إذا اقترن عمله بعلمه، وعلمه بعمله جنى منزلة عند ربه، وقرب من رحمة ربه جل وعلا، وأمنه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة”.

وتابع الشيخ المغامسي: “قد جاء في الأثر الصحيح أن المؤمن إذا قُبر يؤتى من قبل رأسه فتقول صلاته: ما من قِبلي مدخل، فيؤتى عن يمينه، فيقول صيامه: ما من قِبلي مدخل، فيؤتى من شماله فتقول زكاته: ما من قِبلي مدخل، فيؤتى من قِبل رجليه فيكون فعله للخيرات وصلته لرحمه وإحسانه للناس فيقول: ما من قِبلي مدخل فلا يُعذب حينئذ”.

وتابع الشيخ المغامسي: “إنما العزاء والبلاء – عياذاً بالله – لمن يُقبر ولا يُعرف عنه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا فعل للخيرات، عافانا الله وإياكم من ذلك كله”.