بالفيديو.. #المغامسي : هكذا يَبرّ الرجل أُمه بعد وفاتها

المواطن – الرياض

أكد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي أن بِرَّ الابن بأمه يكون في حياتها وبعد وفاتها.

وأضاف المغامسي في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب، رداً على سؤال حول هذا الموضوع، أن البر بالأم بعد موتها يكون بالدعاء لها، فإن الموتى في قبورهم أحوج ما يكون أن يُدعى لهم.

وقال من المستحب أن يدعو الشخص للمتوفين أن يوسع الله لهم في قبورهم، وأن يجعلها روضة من رياض الجنة.

وأضاف أنه من بِرِّ الأم بعد وفاتها الصدقة على الوالدة وكذلك الوالد، مضيفاً أن الحج أو العمرة ينفع الأم المتوفاة ويصل إليها أجره.