بالفيديو.. المواصفات والتصميم المتوقع لـ ” آيفون 8 “

المواطن – نت

سلّط الموقع الهندي Phonearena الضوءَ على ظهور فيديو تخيلي على موقع يوتيوب يرصد المواصفات والتصميم المتوقع لهاتف آيفون 8 المقبل من آبل، والذي يستند على الشائعات والتسريبات الخاصة بالهاتف الجديد الذي سيتزامن إطلاقه مع الذكرى العاشرة لإطلاق أول آيفون في العالم.

ووفقاً للفيديو سيتميز الهاتف بتصميم نحيف مع وجود أطراف بسيطة، إذ ستأخذ الشاشة المساحة الأمامية بأكملها، مع زر رئيسي بحجم صغير يعمل باللمس مصمم بشكل أنيق يتماشى مع الهاتف، كما تعمل المساحة المحيطة بالزر أيضاً باللمس وتتيح للمستخدم أداء الكثير من المهام، بشكل أشبه للوحة Touch bar المدمجة بأجهزة ماك برو الجديدة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزدوجة.