بالفيديو.. “المواطن” توثق استمرار الإسراف والكفر بالنعمة

المواطن- سعيد مشهور- أبها

في مشهدٍ يتكرّر بشكلٍ شبه يومي دون أي وازع أو خوف من الله، وثقت عدسة صحيفة “المواطن“، أمس، من أحد المواقع، في مدينة أبها، إلقاء فائض طعام من الأرز والخبز على امتداد إحدى الطرق، وبجوار النفايات.

ويوضّح هذا المقطع استمرار الإسراف والتبذير في الطعام، ورمي بقية الأطعمة على جوانب الطرق، مما يعتبر من صور الجحود لنعمة الله، وهذه الأفعال تهتز لها قلوب العقلاء خوفًا من العقوبة، فالنعم تدوم بالشكر وتزول بالإسراف والتبذير، وقد قال تعالي: (‎وَضرب اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾.

يذكر أنه تم افتتاح جمعية حفظ النعمة (شكر) في منطقة عسير التي يتم التنسيق معها في أثناء المناسبات المختلفة، وذلك لنقل بقية الأطعمة إلى الأسر المحتاجة، ومع ذلك، يقوم بعض الأشخاص بتصرّفات فردية كما هو واضح في مقطع الفيديو!!

