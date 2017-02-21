بالفيديو.. المواطن توثق عقبة قضى التي اعتمدتها النقل مؤخراً

المواطن _سعيد مشهور_ابها

زارت عدسة “المواطن ” عقبة قضى، بعد إعلان وزير النقل نبأ اعتمادها أثناء الجولة التفقدية لآثار الأمطار التي شهدتها مدينة أبها مؤخراً؛ مما تسبب في إغلاق عقبة ضلع لعدة أيام بسبب الانهيارات التي تعرضت لها.

وتكدست حركة السير في عقبة الصماء الرابطة بين مدينة أبها ومحافظة رجال ألمع فيهما وتكثفت حركة السير على طريق عقبة شعار، حيث تعتبر عقبة ضلع وعقبة شعار في عسير من أهم الطرق لربط منطقة عسير بالمدن والمحافظات الأخرى في تهامة والمدن الساحلية منذ أكثر من (37) عاماً، إلاّ أن تلك الطرق والعقبات لم تعد تفي بالغرض في الوقت الحاضر نظراً لضيق الطرق وكثافة حركة السير عليها.

وقد تم تنفيذ هذه العقبات بمسار واحد في كل اتجاه ومع ازدياد الحركة المرورية والكثافة السكانية التي تعج بها المنطقة لم تعد هذه الطرق تفي بالغرض، حيث إنها الشريان المغذي والرئيسي للمنطقة بكافة المتطلبات الاقتصادية والسياحية وغيرها.

وقد استبشر الأهالي في منطقة عسير باعتماد وزارة النقل للعقبة الأمر الذي يرفع معاناتهم المتكررة وخصوصاً عند تساقط الأمطار.

وتقع عقبة قضى في شمال غرب مدينة أبها في قرى ال عاصمي في ربيعة ورفيدة التابعة لمركز طبب ويقدر طول طريق العقبة ما يقارب 9كلم، وعند الوصول إلى أسفل عقبة قضى توجد وصلة متنوعة تشق الجبال والأودية تقدر مسافتها بحوالي 40كلم تقريباً وتوصل بسالكيها إلى قرى سحر آل عاصم التابعة لمحافظة محايل عسير، وهي عقبة تسلكها الآن السيارات ذات الدفع الرباعي وطريقها غير مسفلت وقد أمر وزير النقل بإدراجها من ضمن الخطوط الرديفة في منطقة عسير والتي سيسهم إنجازها في إزالة معاناة أهالي منطقة عسير.