بالفيديو.. النصر يتخطى الأهلي بأهداف الوقت بدل الضائع !

المواطن ـ محمد سلام

حقق النصر فوزا هاما على مضيفه الأهلي بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب الجوهرة المشعة بجدة ضمن لقاءات الجول 19 من دوري جميل للمحترفين.

ظهر العالمي بشكل مميز خلال اللقاء، وكان الطرف الأفضل في معظم أوقات المباراة، واستطاع حارسه وليد عبدالله الذود عن مرماه ببسالة في أولى مبارياته مع الفريق.

تمكن النصر من إحراز الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول عن طريق يحيي الشهري، وجاء الهدف الثاني في الدقيق الثانية من الوقت بدل الضائع أيضا ولكن للشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء سددها البديل نايف هزازي وصنعها يحيي الشهري.

بهذه النتيجة يرفع النصر رصيده إلى 41 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بانتظار مباراة الاتحاد والشباب مساء السبت بالرياض.