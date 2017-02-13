بالفيديو.. النوفل يُعلنها: هذه أم المصائب الرياضية ويجب حسمها !

المواطن ـ محمد سلام

طالب الكاتب الرياضي ومدير المركز الإعلامي السابق في نادي الشباب، طارق النوفل، الهيئة العامة للرياضية بضرورة التدخل الحاسم في قضية الحارس الدولي محمد العويس، والذي وقّع عقد انتقاله إلى النادي الأهلي بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الشباب.

وأكد النوفل أن العويس تعرّض لإغراءات كبيرة من جانب مسؤولي الأهلي، مثل الحصول على سيارة من طراز فاخر وفيلا، من أجل التوقيع مع الملكي، قبل دخوله الفترة الحرة من عقده مع شيخ الأندية، موضحا أن هذا الأمر سيخلق مشاكل عديدة للكرة السعودية خلال السنوات المقبلة، وسيفتح الباب أمام كافة الأندية لإغراء لاعبي الفرق الأخرى.

وأشار النوفل في تصريحاته لقناة “24 الرياضية” إلى أنه يرتبط بعلاقة جيدة مع العويس، وأن الشباب مهم بالنسبة له، ولكنه يتحدث في هذه القضية من منظور المصلحة العامة للرياضة السعودية.