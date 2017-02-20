بالفيديو.. الهزائم الكبرى تلاحق بيروزي قبل مواجهة الهلال!

المواطن ـ محمد سلام

يستهل نادي الهلال غدًا، الثلاثاء، مشاركته الآسيوية في بطولة دوري أبطال آسيا للعام 2017، حيث يلتقي بيروزي الإيراني في العاصمة العمانية مسقط، وذلك ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة التي يلعب بها فريق الريان القطري وفريق الوحدة الإماراتي.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا، فلقد لعب الهلال مع بيروزي 8 مرات، حيث فاز الزعيم 3 مرات وفاز بيروزي 3 مرات، وانتهت مباراتان بالتعادل، حيث سجّل مهاجمو الهلال 10 أهداف، وأحرز لاعبو الفريق الإيراني 7 أهداف.

وأكثر النتائج قسوة خلال تاريخ المواجهات بين الهلال وبيروزي كانت مصاحبة للفريق الإيراني، حيث خسر أمام الهلال 4 ـ 1 عام 98، و3 ـ 0 عام 2015، بينما كان الفوز الأكبر لبيروزي بنتيجة 3 ـ 1 عام 2001.

ومن أكثر المباريات التي لا تنساها الجماهير الهلالية، اللقاء الذي انتصر فيه الزعيم في معقل بيروزي وأمام 80 ألف متفرج بهدفٍ دون رد سجّله اللاعب يوسف العربي عام 2012.