بالفيديو.. الهلال أكثر الأندية استفادة من التحكيم المحلي!

المواطن ـ محمد سلام

أكد الناقد الرياضي، أحمد الشمراني، أن نادي الهلال هو أكثر الفرق السعودية استفادة من أخطاء التحكيم المحلي، موضحًا أن كل الفرق استفادت، لكن يبقى الهلال هو الأكثر من بين جميع الأندية.

وجاءت تصريحات الشمراني من خلال برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24” الرياضية، حيث أوضح أن رأيه هذا غير نابع من ميوله الأهلاوية، لكنها حقيقة تعلمها كل الجماهير السعودية.

وأضاف: “من خلال الفترة التي عاصرتها في كرة القدم السعودية، أؤكد أن الهلال هو الأكثر استفادة من أخطاء الحكم المحلي، ولو تم إجراء استفتاء جماهيري حول هذا الأمر، سيثبت صدق كلامي”.