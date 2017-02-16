2017-02-16 محمد سلام الرئيسيةآخر الاخبار بالفيديو.. الهلال يتقدم على الخليج بالهدف الثاني بالفيديو.. الهلال يتقدم على الخليج بالهدف الثاني 2017/02/16 الساعة 9:50 مساءً - فيآخر الاخبار 235 0 طباعة المواطن ـ محمد سلام أحرز الهلال هدف التقدم الثاني أمام الخليج في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب سلمان الفرج، لتصبح النتيجة 2 ـ 0، في مباراة تقام على ملعب الملز ضمن لقاءات الجولة 19 من دوري جميل. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً تيوب المواطن شاهد.. قائد مروحية يهبط على الطريق للسؤال عن الطريق شاهد.. تفاصيل تفكيك أربع خلايا لداعش في المملكة شاهد.. لحظة سرقة حقيبة سكرتيرة من داخل عيادة شاهد.. لص يتسلل لفناء منزل وكانت مفاجأة بانتظاره شاهد.. تصادم دراجتين بسبب السرعة الجنونية غرائب تلوث الهواء يقتل 4 ملايين إنسان في عامٍ واحد ابن يدعي وفاة أمه بـ”موافقتها” لسببٍ غريب! جسم غريب يعبر القمر! فيديو صادم .. أب يرمي طفله في بحيرة ليعلمه السباحة أصغر مليونيرة بريطانية فائزة باليانصيب ترفع دعوى على إدارة الجائزة لـ”تدمير” حياتها فيسبوك تكنولوجيا فيسبوك يطلق ميزة تسمح للشركات بالإعلان عن الوظائف الخالية تعرف على مواصفات تاب لينوفو الجديد أحم زجاج هاتفك بـ”سائل” ضد الكسر فيس بوك قد يتفوق على يوتيوب بـ “الموسيقى” رسميًا.. سامسونج ستعلن عن جالاكسي S8 في هذا الموعد -