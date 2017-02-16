بالفيديو.. الهلال يتقدم على الخليج بالهدف الثاني

بالفيديو.. الهلال يتقدم على الخليج بالهدف الثاني

2017/02/16
الساعة 9:50 مساءً
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سلمان الفرج
المواطن ـ محمد سلام
أحرز الهلال هدف التقدم الثاني أمام الخليج في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب سلمان الفرج، لتصبح النتيجة 2 ـ 0، في مباراة تقام على ملعب الملز ضمن لقاءات الجولة 19 من دوري جميل.

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