بالفيديو.. الهلال يتقدم على الخليج بالهدف الثاني

المواطن ـ محمد سلام

أحرز الهلال هدف التقدم الثاني أمام الخليج في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب سلمان الفرج، لتصبح النتيجة 2 ـ 0، في مباراة تقام على ملعب الملز ضمن لقاءات الجولة 19 من دوري جميل.