بالفيديو.. امرأة تحمل طفلاً وتقود مركبتها فكانت الكارثة

بالفيديو.. امرأة تحمل طفلاً وتقود مركبتها فكانت الكارثة

2017/02/01
الساعة 4:29 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
645
0
طباعة
تحمل طفلا

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بالفيديو.. جانب من تسليح اللواء 18 بالقوات البرية