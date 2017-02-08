بالفيديو.. انفجار دافور يقتل خروفاً ويحرق سيارة

بالفيديو.. انفجار دافور يقتل خروفاً ويحرق سيارة

2017/02/08
الساعة 4:52 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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انفجار دافور

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