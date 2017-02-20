بالفيديو.. انقلاب مركبة في حفرة حذّر منها مواطن قبل يوم

المواطن – الرياض

في واقعة غريبة وثّق مواطن بالفيديو مقطعاً واحداً على يومين، حيث قام في اليوم الأول من التحذير من وجود حفرة على أحد الطرق السريعة تُعرِّض المركبات للخطر، وفي اليوم الثاني تصادف مروره من نفس المكان ليوثق انقلاب مركبة مواطن في ذات الحفرة.

ويظهر الفيديو الذي التقطه المواطن من داخل مركبته وجود قطع في الأسفلت بعد قيام إحدى الشركات بالعمل على الطريق، إلا أنها لم تقم بردم الحفرة وتُعرِّض المركبات للخطر.

وناشد المواطن المسؤولين سرعة التحرك لردم هذه الحفرة إلا أنه وفي اليوم التالي انقلبت مركبة مواطن آخر وتم توثيق الحادث في ذات الفيديو.

وقد تداول المغردون المقطع على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، داعين إلى سرعة التفاعل مع صرخات التحذير التي يطلقها المواطنون.