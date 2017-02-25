بالفيديو.. بايرن يكتسح هامبورج بثمانية تاريخية في الدوري الألماني

المواطن ـ وكالات



اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه هامبورج على أرضية ملعب أليانز أرينا بـ 8 أهداف دون رد في إطار الجولة الـ 22 من الدوري الألماني.

وقدم بايرن ميونخ معزوفة استمتعت بها جماهير ملعب أليانز أرينا في مباراةٍ شهدت تألق العديد من اللاعبين، وأبرزهم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي الذي سجل الهاتريك (3 أهداف) خلال اللقاء.

ووضع فيدال البافاري في المقدمة مسجلًا الهدف الأول في الدقيقة 17، فيما لحقه روبرت ليفاندوفسكي بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 24، ثم أكمل ثلاثيّته في الدقائق 42 و 54 قبل أن يستبدله المدرب أنشيلوتي في الدقيقة 57.

ولم تكد تمضي دقيقتين على هدف ليفا حتى أضاف زميله ألابا الهدف الخامس في الدقيقة 56، ثم سجل الهولندي البديل كومان هدفين في الدقائق 60 و 65، فيما اختتم مواطنه آريين روبن بالهدف الثامن في الدقيقة 87.

وأبقى بذلك البايرن الفارق الذي يفصله عن لايبزيج الثاني إلى 5 نقاط، رافعًا رصيده إلى 53 نقطة، كون الوصيف هزم كولن اليوم بنتيجة 3-1، فيما ازداد موقف هامبورج صعوبة كونه يحتل المركز الـ 16 برصيد 20 نقطة، وهو من المهددين بالهبوط إلى الدرجة الثانية.

وفي مواجهةٍ أخرى من الجولة ذاتها، حقق بروسيا دورتموند الفوز خارج ملعبه على حساب فرايبورج، بنتيجة 3-0، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث.

وتمكّن ماينز من الفوز خارج ميدانه على بايرليفركوزن بهدفين مقابل لا شيء، ليصعد إلى المركز العاشر مؤقتًا في الترتيب العام، في حين تعادل دارم شتات أمام ضيفه أوجسبورج بهدفٍ لكل منهما في الجولة نفسها.